Nella partita tra Real Sociedad e Barcellona, la squadra catalana ha subito una sconfitta per 2-1. Nonostante un dominio evidente, con tre gol annullati e cinque pali colpiti, i blaugrana non sono riusciti a conquistare il risultato. La sfida ha evidenziato le difficoltà di sfruttare le occasioni create e i momenti decisivi sono stati determinanti per l’esito finale.

La Real Sociedad ha vinto contro il Barcellona 2-1. I blaugrana si sono visti annullare tre gol (uno per pochi millimetri) e hanno preso cinque pali. La squadra di Flick non è riuscita a capitalizzare tutte le occasioni create, con una grande prestazione del portiere Remiro, che è riuscito ad essere decisivo in più occasioni. Ora il Real Madrid è a -1 dalla vetta. Il Barcellona perde contro la Real Sociedad. Il quotidiano Mundo Deportivo scrive nell’edizione odierna: Ci sono alcune partite molto difficili da spiegare, perché irrazionali. Ancor di più quando un squadra domina, pressa, genera occasioni, ma perde, e l’avversario, con il minimo sforzo, vince. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Tre gol annullati e cinque pali presi: il Barcellona domina, ma perde 2-1 contro la Real Sociedad

Real Sociedad-Barcellona (domenica 18 gennaio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Tanti gol ad Anoeta?

Domenica 18 gennaio 2026 alle ore 21:00 si disputa il match tra Real Sociedad e Barcellona, valido per la giornata di ritorno della Liga. In questa analisi vengono analizzate formazioni, quote e pronostici, con attenzione ai possibili gol e alle caratteristiche della sfida. Dopo il girone d’andata, le due squadre si preparano a un incontro che promette spettacolo, in un contesto di grande intensità a San Sebastian.

Real Sociedad-Barcellona (domenica 18 gennaio 2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Tanti gol ad Anoeta?

Domenica 18 gennaio 2026 alle ore 21:00 si disputa la sfida tra Real Sociedad e Barcellona, valida per la prima giornata del girone di ritorno. In questo articolo troverai formazioni ufficiali, quote, pronostici e analisi, con attenzione alle possibili dinamiche di una partita che promette intensità e diversi gol ad Anoeta. Una sfida importante per entrambe le squadre, che apre il secondo turno di campionato.

