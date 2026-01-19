Si intensificano le trattative tra Udinese e Inter, con la Juventus coinvolta nella discussione. I contatti tra i club sono aumentati, alimentando le ipotesi su un possibile trasferimento del giocatore. Sebbene l’ultima partita in Serie A possa non essere quella con l’Udinese, il mercato si muove rapidamente e ogni novità resta possibile. Restano da seguire gli sviluppi di questa negoziazione.

Si sono intensificati i contatti tra i due club: l’obiettivo è chiudere l’operazione Se Udinese-Inter è stata la sua ultima partita in Serie A? Crediamo di no, ma il mercato scorre alla velocità della luce e davvero nulla è impossibile. Stando alle ultime indiscrezioni, c’è una trattativa in corso. Una trattativa che avrebbe preso consistenza subito dopo la sfida di sabato scorso, vinta di misura – grazie al gol di Lautaro – dalla squadra di Chivu. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Arthur Atta potrebbe dire addio all’Udinese in questa sessione di calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Trattativa in corso dopo Udinese-Inter: c’è di mezzo la Juve

Frattesi Juve, il Galatasaray ora fa sul serio: trattativa in corso con l’Inter, i turchi hanno avanzato questa proposta! I dettagliIl Galatasaray ha avviato una trattativa con l’Inter per Davide Frattesi, proponendo 35 milioni di euro per l’obbligo di riscatto.

Frattesi verso la Turchia: trattativa in corso tra Inter e GalatasarayNelle ultime ore si è intensificata la trattativa tra l’Inter e il Galatasaray per il trasferimento di Davide Frattesi in Turchia.

