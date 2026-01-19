Trasporto via mare | Remira lancia la piattaforma per l’import export

Remira, multinazionale tedesca fondata nel 1993 e attiva dal 1993, ha lanciato una piattaforma digitale dedicata al trasporto via mare. Questa soluzione supporta porti e aziende nell’ottimizzazione delle attività doganali e nel processo di import-export, contribuendo all’evoluzione verso modelli di hub smart, digital-first e sostenibili, in linea con il progetto strategico ‘Porto 2040’ promosso da Sogesid S.

REMIRA, multinazionale nata nel 1993 in Germania, con oltre 20 sedi in Europa specializzata in tecnologie per la supply chain che grazie a una piattaforma proprietaria digitale dedicata alla gestione delle attività doganali nel commercio internazionale supporta porti e aziende verso il modello di hub smart, digital-first e sostenibili promosso dal programma strategico nazionale ‘Porto 2040’, presentato da Sogesid S.p.A. a RemTech Expo. La soluzione di Remira coordina in modo end-to-end tutto il ciclo di import ed export, integrando classificazioni ufficiali, sdoganamento, gestione dello stoccaggio e comunicazioni automatizzate con autorità e operatori. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trasporto via mare: Remira lancia la piattaforma per l’import export Commercio estero extra UE: export stabile, import in calo a novembre

A novembre 2025, i dati ISTAT evidenziano un commercio estero extra UE con esportazioni stabili rispetto all'analogo mese dell'anno precedente, mentre le importazioni registrano un calo significativo. Questa dinamica riflette una certa stabilità nelle vendite italiane all'estero, accompagnata da una diminuzione degli acquisti dall'estero, influenzata probabilmente da fattori economici e di mercato.

