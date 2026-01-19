Trasporti a Napoli Ditto | Basta una pioggia e salta tutto!

A Napoli, problemi di trasporto e strade impraticabili si manifestano frequentemente anche con poche gocce di pioggia. Le chiusure improvvise, i mezzi irregolari e il traffico intenso evidenziano una gestione urbana che necessita interventi strutturali. Questi disagi non sono causati solo dal meteo, ma da un sistema di trasporto e mobilità da migliorare, per garantire maggiore sicurezza e affidabilità ai cittadini.

NAPOLI – "Se basta una pioggia per far emergere chiusure improvvise, trasporti irregolari e strade che diventano impraticabili, tanto nel traffico impazzito quanto per i pedoni, allora il problema non è il meteo ma l'organizzazione urbana". Lo afferma, sotto la pioggia che apre questo inizio settimana a Napoli, l'imprenditore turistico Enrico Ditto, aprendo a una riflessione che va oltre il centro cittadino e investe l'intero sistema di fruizione della città. "Ogni episodio di maltempo, anche non eccezionale, riporta alla luce criticità diffuse: linee di trasporto rallentate o sospese, arterie chiuse per allagamenti o dissesti, percorsi pedonali danneggiati e resi insicuri, collegamenti interrotti tra quartieri.

