Trasferta amara per il Club Arezzo | a Santa Croce finisce 3-1 per la Codyeco Lupi

Trasferta negativa per il Club Arezzo, che nell'ultima giornata del girone di andata esce sconfitto dal Palazzetto dello Sport di Santa Croce, con il risultato di 3-1 a favore della Codyeco Lupi. Una partita che ha visto i padroni di casa prevalere, mettendo in evidenza le difficoltà incontrate dagli ospiti nel corso dell'incontro.

Trasferta negativa per il Club Arezzo, che nell'ultima giornata del girone di andata esce sconfitto dal Palazzetto dello Sport “G. Parenti” di Santa Croce sull’Arno contro la Codyeco Lupi Santa Croce, vittoriosa per 3-1 (25-19, 20-25, 25-13, 27-25).Una partita giocata complessivamente al di sotto.🔗 Leggi su Today.it

Volley, trasferta amara per l’Arezzo: a Santa Croce finisce 3-1 per la Codyeco Lupi

L’Arezzo affronta una difficile trasferta a Santa Croce, dove si conclude con una sconfitta per 3-1 contro i Codyeco Lupi. La partita ha messo in evidenza le sfide della squadra in questa fase del campionato, evidenziando aree di miglioramento e la determinazione nel proseguire il percorso.

Il Club Arezzo inizia l’anno con un netto 3-0. Battuta l’Academy Sir, ora la sfida a Santa Croce

Il Club Arezzo inizia il 2026 con una vittoria significativa, superando 3-0 l’Academy Sir nel derby di pallavolo. La squadra ha dimostrato solidità e determinazione, ottenendo tre punti importanti in classifica e il primo successo casalingo della stagione. Ora, l’attenzione si concentra sulla prossima sfida a Santa Croce, con l’obiettivo di mantenere il momento positivo.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Volley, trasferta amara per l’Arezzo: a Santa Croce finisce 3-1 per la Codyeco Lupi - Arezzo, 19 gennaio 2026 – Volley, trasferta amara per l’Arezzo: a Santa Croce finisce 3- msn.com