Sono state annunciate cinque nuove colonnine di ricarica per veicoli elettrici nel territorio comunale. L’installazione, sostenuta da finanziamenti esterni, avverrà senza costi per l’amministrazione comunale. Questi interventi rappresentano un passo importante nella transizione energetica, favorendo la mobilità sostenibile e migliorando le infrastrutture per i veicoli elettrici presenti sul territorio.

Sono cinque le nuove postazioni per la ricarica dei veicoli elettrici che saranno realizzate sul territorio comunale e l’installazione e la messa in funzione dei punti di ricarica avverrà a costo zero per le casse dell’Ente, grazie all’intercettazione di finanziamenti extra-comunali. Le prime tre colonnine ad alta potenza per una ricarica veloce sono realizzate grazie a risorse del Pnrr i cui lavori sono già in itinere a cura del partner installatore Enel X Way Italia Srl nel piazzale del Centro civico di Sassofortino, nell’area a parcheggio in via della Libertàpiazzale della Paga a Ribolla e nel parcheggio di via Grossetana a Sticciano Scalo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Transizione energetica. Nuove colonnine per i veicoli elettrici

Leggi anche: Arrivano le colonnine per veicoli elettrici. La mobilità è più verde con Poste Italiane

Leggi anche: Tre colonnine di ricarica per veicoli elettrici alle Poste di San Nicolò

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Transizione energetica. Nuove colonnine per i veicoli elettrici - Sono cinque le nuove postazioni per la ricarica dei veicoli elettrici che saranno realizzate sul territorio comunale e l’installazione e la messa in funzione dei punti di ricarica avverrà a costo zero ... lanazione.it