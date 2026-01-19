tragedia sui binari in spagna deragliano due treni in un rettilineo causando almeno 39 morti

Nella serata di domenica nel sud della Spagna, due treni ad alta velocità sono deragliati su un rettilineo, provocando almeno 39 decessi e 73 feriti. L’incidente ha causato una scena di grande impatto, con numerosi feriti e danni ingenti. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell’incidente, mentre i soccorritori sono intervenuti prontamente sul luogo.

È un inferno di lamiere contorte e urla nel buio quello che si è aperto domenica sera nel sud della Spagna, dove la collisione e il deragliamento di due treni ad alta velocità hanno provocato almeno 39 morti e 73 feriti, quindici dei quali in condizioni disperate. Un bilancio ancora provvisorio, destinato purtroppo ad aggravarsi. Il disastro ferroviario è avvenuto intorno alle 19.40, nei pressi della stazione di Adamuz, piccolo centro della provincia di Cordoba, in Andalusia. Secondo la ricostruzione iniziale, un convoglio dell’operatore privato Iryo, partito da Malaga alle 18.40 e diretto alla stazione madrilena di Atocha con 317 passeggeri a bordo, ha deragliato con gli ultimi tre vagoni, finendo per invadere la linea adiacente. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

