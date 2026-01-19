Tragedia sui binari in Andalusia | il bilancio delle vittime sale a 39 morti

Una grave collisione sui binari vicino a Cordova, in Andalusia, ha causato la morte di 39 persone. L’incidente ha coinvolto un treno ad alta velocità, provocando un intervento urgente dei soccorsi e grandi disagi sulla linea. Questa tragedia evidenzia le criticità e le sfide di un sistema di trasporto che si trova a dover garantire sicurezza e affidabilità costante.

La collisione nei pressi di Cordova trasforma la linea dell'alta velocità in uno scenario apocalittico tra lamiere e soccorsi disperati. Il bilancio del terribile incidente ferroviario avvenuto in Spagna si aggrava drasticamente mentre le squadre di soccorso continuano a scavare tra i resti dei convogli. Le autorità locali hanno confermato che il numero delle vittime accertate è salito a 39 dopo il ritrovamento di altri corpi tra le lamiere dei vagoni accartocciati.

Nella serata di domenica nel sud della Spagna, due treni ad alta velocità sono deragliati su un rettilineo, provocando almeno 39 decessi e 73 feriti. L'incidente ha causato una scena di grande impatto, con numerosi feriti e danni ingenti. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell'incidente, mentre i soccorritori sono intervenuti prontamente sul luogo.

