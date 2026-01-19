A Castelfranco in Miscano, nel Sannio, si è verificata una pericolosa fuga di gas che ha provocato un’esplosione nella cucina di una donna anziana. L’incidente, avvenuto intorno alle 17, ha rischiato di causare conseguenze più gravi, ma per fortuna nessuno è rimasto ferito. La scena ha suscitato preoccupazione tra i residenti, sottolineando l’importanza di controlli e precauzioni in ambito domestico.

Tempo di lettura: < 1 minuto Tragedia sfiorata a Castelfranco in Miscano a causa di una fuga di gas. Intorno alle ore 17 una violenta esplosione ha scosso l’intera cittadina. A riportare i danni maggiori è stata una struttura attigua a un’abitazione, rimasta semidistrutta in seguito allo scoppio. Secondo una prima ricostruzione, l’esplosione sarebbe stata provocata da una cucina a gas. Nell’appartamento si trovava una donna anziana che viveva da sola: la donna è stata investita solo di striscio dall’onda d’urto, riportando fortunatamente lievi conseguenze. Immediato l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale, i Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo e il personale del 118. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Tragedia sfiorata nel Sannio: esplode una cucina a gas, paura per una donna anziana

