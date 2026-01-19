Tragedia in Andalusia è mistero sulle cause | Incidente estremamente strano e inspiegabile

Una tragedia ha coinvolto due treni ad alta velocità nella provincia di Córdoba, in Andalusia. L’incidente, avvenuto ad Adamuz, ha causato notevoli disagi e ha sollevato molte domande sulle cause. Le autorità stanno ancora indagando per chiarire le dinamiche dell’incidente, definito da fonti ufficiali “estremamente strano e inspiegabile”. Restano in corso accertamenti per determinare le ragioni di quanto accaduto.

Una tragedia ferroviaria ha scosso la Spagna nella serata di ieri, quando due treni ad alta velocità sono deragliati all’altezza di Adamuz, nella provincia di Cordova, in Andalusia. L’incidente, avvenuto alle 19.39, ha causato almeno 39 vittime e 152 feriti, di cui cinque in condizioni estremamente gravi e 24 in condizioni gravi. Tra le vittime si conta anche il macchinista di uno dei convogli coinvolti. Il primo treno coinvolto era un convoglio ad alta velocità della compagnia privata Iryo, partito da Malaga e diretto a Madrid Puerta de Atocha con 317 passeggeri a bordo. Il convoglio ha deragliato invadendo il binario opposto, dove ha colpito un secondo treno della compagnia Renfe diretto a Huelva con 200 persone a bordo, provocandone il deragliamento. 🔗 Leggi su Cultweb.it

