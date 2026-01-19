tragedia di crans montana ecco come cambiano le regole sulla sicurezza dei locali

In seguito alla tragedia di Crans-Montana, le autorità hanno avviato un processo di revisione delle norme sulla sicurezza nei locali pubblici. L’obiettivo è rafforzare i controlli e garantire ambienti più sicuri per tutti i frequentatori, attraverso misure più rigorose e controlli più efficaci. Questo intervento mira a prevenire eventi simili e a tutelare la sicurezza di clienti e esercenti.

La tragedia di Crans-Montana ha lasciato dietro di sé degli inevitabili strascichi, che hanno portato l'attenzione delle istituzioni a concentrarsi sulla necessità di stabilire delle norme più stringenti per quanto concerne i controlli di sicurezza all'interno di discoteche e locali pubblici. Dieci giorni fa, durante una conferenza stampa, era stata Giorgia Meloni ad annunciare l'intenzione da parte del governo di vietare l'utilizzo di candele scintillanti al chiuso, e la concretizzazione di questo piano è arrivata proprio oggi. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha trasmesso a tutti i prefetti una direttiva finalizzata a incrementare il livello dei controlli di sicurezza nei locali aperti al pubblico, con una particolare attenzione alle norme antincendio.

