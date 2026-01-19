Tragedia a Verderio | neonato trovato morto nel letto

A Verderio Inferiore, venerdì 16 gennaio, una madre ha scoperto il proprio neonato di un mese senza vita nel lettino. L’evento ha suscitato grande dolore nella comunità locale, mentre le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause di questa tragica scomparsa.

Tragedia a Verderio Inferiore, dove venerdì 16 gennaio una madre ha trovato esanime nel letto il suo bimbo di un mese. La donna si era addormentata accanto a lui dopo averlo allattato.Dopo essersi accorti che il piccolo era privo di sensi, i genitori hanno immediatamente chiamato il 112. Poi la.🔗 Leggi su Leccotoday.it

