Tragedia a Latina partorisce in ambulanza verso l'ospedale | la bimba nasce morta indagini in corso

A Latina, una donna ha partorito in ambulanza mentre era in viaggio verso l'ospedale. Purtroppo, la neonata è deceduta poco dopo la nascita. Sono in corso le indagini per chiarire le cause di quanto accaduto.

Si indaga a Latina dopo che una bimba è nata morta dopo un parto svolto in ambulanza verso l'ospedale: cosa è successo.

Torino, mamma in travaglio non fa in tempo a raggiungere l'ospedale: la bimba nasce in ambulanza

Una donna in travaglio a Torino ha dato alla luce la sua bambina nell'ambulanza, prima di arrivare in ospedale. Riconoscendo i segnali del parto imminente, ha chiamato i soccorsi e ha vissuto un'esperienza improvvisa e emozionante, grazie all’intervento tempestivo dei paramedici.

Genova, la bimba ha fretta e la mamma partorisce in ambulanza

Una giovane donna di Genova ha dato alla luce la sua bambina in ambulanza, durante il tragitto verso l'ospedale di Voltri. Assistita dagli operatori del 118, la partoriente ha avuto la sua prima figlia all’altezza di Pegli, confermando come le emergenze possano sorprendere anche nei momenti più inaspettati.

