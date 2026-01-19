Traffico Roma del 19-01-2026 ore 20 | 30

Il traffico a Roma il 19 gennaio 2026 alle 20:30 presenta congestioni in diverse carreggiate, con code tra Nomentana e Casilina e tra la Roma Fiumicino e la via Aurelia Sud. Sulla tangenziale est si registrano rallentamenti tra Corso di Francia e la Salaria, in entrambe le direzioni. Per l’incontro di calcio Lazio-Como allo stadio Olimpico, è stato attivato il piano viabilità con divieti di sosta e potenziamento dei mezzi pubblici.

Luceverde Roma traffico in carreggiata interna tra Nomentana e Casilina e poi tra la Roma Fiumicino e la via Aurelia Sud è attratti in esterna tra la Casilina e la Tiburtina file che ritroviamo sulla tangenziale est da Corso di Francia alla Salaria verso San Giovanni in direzione Stadio Olimpico dalla Tiburtina alla Salaria e allo stadio Olimpico questa sera alle 20:45 è in programma l'incontro di calcio Lazio Como Come di consueto è scattato il piano viabilità che prevede il divieto di sosta ad ampio raggio nell'aria del Foro Italico ricordiamo che lo stadio Olimpico raggiungibile anche con il trasporto pubblico sono 19 le linee tra bus e tram che raggiunge l'aria per il trasporto ferroviario da oggi e fino a venerdì 23 gennaio sulle linee Roma Pisa e Roma Tiburtina per lavori di manutenzione Nelle stazioni di Roma Roma San Pietro alcuni treni regionali potranno subire variazioni e cancellazioni per i dettagli di queste ed altre notizie potete comunque consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

