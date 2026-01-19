Traffico Roma del 19-01-2026 ore 18 | 30

Il traffico a Roma il 19 gennaio 2026 alle 18:30 presenta diverse criticità, con code e incidenti su varie strade, tra cui il viadotto della Magliana e la Flaminia. La situazione si estende anche sulla Salaria, il raccordo anulare e l'A24, complicata dall’incontro di calcio tra Lazio e Como. Si consiglia di utilizzare i mezzi pubblici, facilmente accessibili attraverso numerose linee di bus e tram. Maggiori aggiornamenti sono disponibili sul sito ufficiale di Roma.

Luceverde Roma traffico sul viadotto della Magliana dalla Cristoforo Colombo a via del Cappellaccio code per incidente anche su via Trionfale altezza via Stresa nei due sensi di marcia traffico intenso con code a tratti sulla Flaminia nelle due direzioni e in uscita da Roma sulla Salaria dalla tangenziale est all'aeroporto del trafficato con queste ore anche il raccordo anulare in particolare code a tratti in carreggiata interna tra Cassia Veientana e Salaria e poi più avanti tra Nomentana e Casilina stessa situazione lungo la carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino alla Casilina code a tratti anche su un intero percorso del tratto Urbano della A24 in direzione della tangenziale est file che ritroviamo sulla tangenziale est da Corso di Francia la Salaria verso San Giovanni e direzione Stadio Olimpico dallo svincolo A24 alla Salaria e allo stadio Olimpico questa sera alle 45 è in programma l'incontro di calcio Lazio Como Come di consueto è scattato il piano viabilità che prevede i divieti di sosta ad ampio raggio nell'aria del Foro ricordiamo che lo stadio Olimpico è raggiungibile anche con il trasporto pubblico sono 19 le linee tra bus e tram che raggiungono l'aria maggiori informazioni su queste ed altre notizie sul sito roma.

