Il traffico a Roma il 19 gennaio 2026 alle 16:30 presenta alcune variazioni. Lavori nel Parco del Celio comportano la chiusura serale di Viale Parco del Celio fino a fine gennaio. Modifiche interessano le linee tram 3 e 8, con la linea 3 sostituita da bus navetta tra Trastevere e Porta Maggiore e la linea 8 che percorre tutto il tratto con bus. Sono previsti inoltre interventi ferroviari tra Roma e Pisa, Viterbo, con

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità proseguono i lavori nel verde del Parco del Celio e fino alla fine di gennaio tutte le sere a partire dalle 21 viene chiuso al traffico Viale Parco del Celio modifiche per i tram e 3 e 8 la linea 3 viene sostituita da bus navetta tra la stazione Trastevere e Porta Maggiore mentre la linea 8 viaggia sul bus per tutto il percorso Casaletto Piazza Venezia ed il trasporto ferroviario da oggi e fino a venerdì 23 gennaio sulle linee roma-pisa in Roma Viterbo per lavori di manutenzione Nelle stazioni di Roma Ostiense e Roma San Pietro con i treni regionali potrebbero subire variazioni di orario e cancellazioni Inoltre sempre per lavori dal lunedì al venerdì fino al 14 maggio la linea extra urbana nella tratta Catalano Viterbo effettuerà l'ultima corsa da Viterbo alle 17:15 e da Catalano alle 17:25 il servizio prosegue poi con bus sostitutivi https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 19-01-2026 ore 16:30

Traffico Roma del 16-01-2026 ore 19:30

Il traffico a Roma alle 19:30 del 16 gennaio 2026 mostra una diminuzione dell'intensità sulla rete cittadina. Tuttavia, si registrano rallentamenti sul Raccordo Anulare, in particolare tra Nomentana e Prenestina a causa di un incidente in carreggiata interna. Si segnalano comunque code e restringimenti in alcune vie, con possibili riflessi sul traffico viale Castrense e in zona Olimpico. È prevista la terza domenica ecologica, con limitazioni al traffico privato.

Traffico Roma del 01-01-2026 ore 19:30

Alle ore 19:30 del 1 gennaio 2026, il traffico a Roma presenta code lungo l'intero anello del raccordo anulare, a causa di un incidente. Rallentamenti interessano anche la A24 Roma-L'Aquila-Teramo tra Castel Madama e Tivoli, in direzione Roma. Inoltre, da questa sera fino al 31 gennaio, sulla via Flaminia sono in corso lavori con transito a senso unico alternato tra Corso di Francia e via Francesco Nitti, dalle 21 alle 6.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Traffico Roma del 19-01-2026 ore 08:30 - Luceverde Roma mentre va ti dà Talora si registra un aumento dei volumi di traffico sulle principali vie consolari in entrata a Roma in concomitanza con ... romadailynews.it