Alle ore 14:30 del 19 gennaio 2026, il servizio di infomobilità di Roma segnala traffico intenso in via Aurelia Antica, via della Pineta Sacchetti presso il Policlinico Gemelli, via Salaria vicino a Villa Ada, via Po sulla Prenestina e in alcune tratte di via Ardeatina. Nessun altro problema rilevato sulle principali arterie cittadine. Per aggiornamenti, consultare le fonti ufficiali di Roma Mobilità.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità questo primo pomeriggio ti Segnala traffico intenso in via Aurelia Antica in via Aurelia in via della Pineta Sacchetti all'altezza del Policlinico Gemelli in via Salaria in prossimità di Villa Ada in via Po sulla Prenestina alla stessa del raccordo anulare e su alcuni tratti di via Ardeatina nulla da segnalare sul resto delle principali strade https:storage.googleapis.compublic-rdnautomationluce-verde20260119file5716c92f-6435-4a86-95be-66ed4d294eb2PmCADtRuPor24GqWHnp.flac. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 19-01-2026 ore 14:30

Traffico Roma del 14-01-2026 ore 19:30

Il traffico a Roma il 14 gennaio 2026 alle 19:30 presenta rallentamenti su diverse arterie principali. Sul Raccordo Anulare in direzione interna si registrano code tra la Cassia Veientana e l’uscita Nomentana, mentre sulla A24 si segnalano file e incidenti. Da domani, entra in vigore il limite di velocità di 30 kmh nelle zone a traffico limitato del centro storico. Per aggiornamenti dettagliati, consultate il sito ufficiale di Roma.

Traffico Roma del 01-01-2026 ore 19:30

Alle ore 19:30 del 1 gennaio 2026, il traffico a Roma presenta code lungo l'intero anello del raccordo anulare, a causa di un incidente. Rallentamenti interessano anche la A24 Roma-L'Aquila-Teramo tra Castel Madama e Tivoli, in direzione Roma. Inoltre, da questa sera fino al 31 gennaio, sulla via Flaminia sono in corso lavori con transito a senso unico alternato tra Corso di Francia e via Francesco Nitti, dalle 21 alle 6.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Traffico Roma del 19-01-2026 ore 08:30 - Luceverde Roma mentre va ti dà Talora si registra un aumento dei volumi di traffico sulle principali vie consolari in entrata a Roma in concomitanza con ... romadailynews.it