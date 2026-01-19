Traffico Lazio del 19-01-2026 ore 17 | 30

Alle ore 17:30 del 19 gennaio 2026, si registrano traffico intenso sulla via Pontina tra Castel Romano e Pomezia Nord verso Latina, e code sul raccordo anulare tra Cassia Veientana e Salaria, proseguendo tra Nomentana e Casilina. La superstrada Sora Atina a Cassino rimane chiusa fino al 15 marzo, con deviazioni sulla provinciale 259. Lavori di manutenzione interessano le linee Roma Pisa e Roma Viterbo, con possibili variazioni sui tr

Luceverde Lazio traffico intenso sulla via Pontina tra Castel Romano e Pomezia Nord verso Latina trafficato in queste ore anche il raccordo anulare in particolare code a tratti in carreggiata interna tra Cassia Veientana e Salaria e poi più avanti tra Nomentana e Casilina stessa situazione lungo la carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino Casilina in provincia di Frosinone ricordiamo che è ancora chiusa la superstrada Sora Atina a Cassino in corrispondenza della galleria capodichina tra Atina superiore e Belmonte Castello e questo fino al 15 di marzo il traffico e comunque deviato sulla provinciale 259 per il trasporto ferroviario da oggi e fino a venerdì 23 gennaio sulle linee Roma Pisa e Roma Viterbo per lavori di manutenzione Nelle stazioni di Roma Ostiense Roma meno San Pietro alcuni treni regionali potranno subire variazioni cancellazioni

Traffico Lazio del 01-01-2026 ore 17:30Alle ore 17:30 del 1° gennaio 2026, si registrano rallentamenti sulla A24 Roma-L’Aquila-Teramo, in entrambe le direzioni tra Roma Est e Settebagni.

Traffico Lazio del 17-01-2026 ore 17:30Il traffico nel Lazio del 17 gennaio 2026 presenta alcune criticità.

