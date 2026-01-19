Il traffico nella regione Lazio il 19 gennaio 2026 alle 09:30 presenta variazioni legate a lavori di manutenzione e riqualificazione. A Roma, sono in corso interventi nel Parco del Celio con modifiche alle linee di trasporto pubblico, mentre sulle linee ferroviarie Roma-Pisa e Roma-Viterbo si registrano variazioni e cancellazioni di alcuni treni. Si consiglia di consultare i servizi di mobilità per aggiornamenti dettagliati.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità lavori di riqualificazione delle aree verdi del Parco del Celio fino al 31 gennaio tutte le sere a partire dalle 21 È programmata la chiusura dei viale Parco del Celio modifiche per il dramma 3:08 la linea 3 sarà sostituito la bus navetta dalla stazione Trastevere e Porta Maggiore mentre la linea 8 via Gerardo busto per tutto il percorso Casaletto Piazza Venezia parliamo di trasporto ferroviario da oggi e fino a venerdì 20 gennaio sulle linee Roma Pisa e Roma a Viterbo per lavori di manutenzione delle stazioni di Roma Ostiense Roma San Pietro alcuni treni regionali potranno subire variazioni e cancellazioni ricordiamo che fino al 14 maggio per lavori dal lunedì al venerdì la linea extra urbana nella tratta Catalano Viterbo effettuerà l'ultima corsa da Viterbo alle ore 17:15 e da Catalano alle 17 e 25 che servizio prosegue con i bus sostitutivi https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 19-01-2026 ore 09:30

Traffico Lazio del 09-01-2026 ore 09:30

Il traffico nel Lazio al 09-01-2026 alle ore 09:30 presenta alcune variazioni. A Monteverde, via Federico Ozanam è stata riaperta dopo la chiusura tra via Fabiola e Piazza San Giovanni di Dio. La ferrovia da Termini a Centocelle è sospesa fino a domenica, con un incremento delle corse del bus 705. Scioperi nel settore aereo e ferroviario influenzano i servizi, con disagi previsti nel corso della giornata.

Traffico Lazio del 01-01-2026 ore 09:30

Alle ore 09:30 del 1 gennaio 2026, il traffico sulla rete viaria laziale risulta generalmente scorrevole. Non sono segnalate criticità lungo le principali direttrici, anche se si segnalano lavori in corso sulla superstrada Sora-Cassino, chiusa fino al 12 gennaio, e sulla statale 148 Pontina tra Sabaudia e Latina, con possibili rallentamenti. Si consiglia di mantenere aggiornamenti e di pianificare eventuali percorsi alternativi.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-01-2026 ore 08:40 - Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura gli aggiornamenti su via Pontina prima in ... romadailynews.it