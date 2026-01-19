Tra show e momenti virali

Tra show e momenti virali, Milano si prepara ai Giochi Olimpici invernali, mentre negli ultimi giorni la città ha rivolto la sua attenzione al mondo del menswear. L’atmosfera si arricchisce di eventi e sfilate che riflettono l’evoluzione dello stile maschile, in un contesto che unisce tradizione e innovazione. Un momento di confronto tra moda e cultura, che anticipa le prossime sfide sportive e creative della città.

L 'uomo del futuro. Mentre il conto alla rovescia verso i Giochi Olimpici invernali si fa frenetico, negli ultimi giorni Milano si è dedicata completamente al menswear. Dopo Pitti, infatti, spetta, come di consueto, alla capitale della moda svelare il prossimo capitolo in materia di gusti e tendenze sul fronte maschile. Dalla sfilata Dsquared2 2026 agli show di Prada, Dolce&Gabbana e Zegna, non sono mancate sorprese e collezioni da ricordare. Tra sartorialità rivisitata, classici reimmaginati e protagonisti d'eccezione, la Milano Fashion Week Uomo dedicata all' Autunno-Inverno 202627 ha alzato il sipario sulla prossima stagione di menswear.

