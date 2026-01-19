Tra rovine e speranza la controffensiva ucraina raccontata da Chernov

Tra le rovine e le speranze di un conflitto in corso, Chernov offre una narrazione delicata e riflessiva sulla controffensiva ucraina. Le sue parole rivelano il peso di nomi e luoghi, spesso dimenticati, che rappresentano le storie di chi vive e resiste in tempi difficili. Un’analisi sobria e dettagliata di un momento cruciale, dove la dignità si manifesta tra le macerie e la volontà di ricostruire.

«C’erano molte parole che non sopportavo di sentire e alla fine solo i nomi e i luoghi avevano dignità». Il regista ucraino Mstyslav Chernov affida a quest’epigrafe firmata da Ernest Hemingway nel 1929 il senso del suo ultimo lavoro documentaristico sul conflitto in corso in Ucraina, “2000 metri ad Andriivka”. Già vincitore dell’Oscar per miglior documentario con “20 Days in Mariupol”, Chernov spinge ancor più in là le leve della ripresa in diretta, con questa sua potente e straziante testimonianza dalla prima linea del fronte, durante la controffensiva ucraina dell’estate del 2023. Il documentario, tra i candidati all’Oscar di quest’anno, e trasmesso dalla PBS in Usa, ora esce anche da noi, in sala per pochi giorni, dal oggi (19 gennaio, ndr) – merito della distribuzione indipendente Wanted. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Tra rovine e speranza, la controffensiva ucraina raccontata da Chernov Leggi anche: Tra le rovine, la cura: parte nella Striscia di Gaza la più grande campagna vaccinale d’emergenza. “Speranza per il futuro” Leggi anche: Ucraina, Kiev tenta la controffensiva a Pokrovsk ma Mosca nega: “Si stanno arrendendo” La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Tra le rovine di Aleppo devastata dalla guerra, i siriani guardano al futuro con speranza - Tra le devastazioni del passato e del presente di Aleppo, i siriani riflettono sulla straziante eredità della guerra, sulla perdita di vite umane e sulla speranza di un futuro migliore In piedi su una ... it.euronews.com Anche tra le rovine della mia vita, la speranza continua a vibrare silenziosa. La nutro ogni giorno, finché non sboccerà in un fiore meraviglioso. A ogni alba rinasco, donna e fiore insieme, custodendo ogni istante come se fosse l’ultimo dono. #15gennaio buon - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.