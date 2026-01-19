Tra cinema autonomia e inclusione | a Mestre la proiezione di due cortometraggi di Mirko Artuso
Il 22 gennaio 2026, presso Mestre, si svolgerà la proiezione di due cortometraggi di Mirko Artuso, tra cui
La Cooperativa Sociale La Rosa Blu e ANFFAS Mestre annunciano la prima uscita ufficiale del cortometraggio Nei miei panni, in programma giovedì 22 gennaio 2026 alle ore 10.30 presso l'Auditorium Cesare De Michelis di M9 – Museo del ’900.I veri protagonisti dell’opera, diretta da Mirko Artuso con.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Sodalizio tra la scuola Piano Focale e il cinema Aurora: sei cortometraggi degli allievi sul grande schermo
La collaborazione tra la scuola di cinema Piano Focale e il cinema Aurora prosegue, offrendo agli allievi l’opportunità di presentare i loro cortometraggi sul grande schermo. Dopo il successo di novembre, questa partnership si consolidata, contribuendo alla crescita artistica e professionale dei giovani registi emergenti. Un evento che sottolinea l’impegno condiviso nel promuovere il talento e la formazione nel settore cinematografico.
Lo sport come motore di inclusione: i cortometraggi dell’Atletico Madrid protagonisti della rassegna ‘Short e Smart’
Lo sport come strumento di inclusione sociale è il tema centrale dei cortometraggi dell’Atletico Madrid protagonisti della rassegna ‘Short e Smart’ a Milano. Promossa da Samsung Electronics Italia e curata da Massimiliano Finazzer Flory, l’evento unisce cinema, tecnologia e interventi dedicati a valorizzare il ruolo sociale dello sport attraverso narrazioni coinvolgenti.
Gli studenti del Centro Sperimentale, difendiamo l'autonomia - Gli alunne e alunni del Centro Sperimentale di Cinematografia, attualmente ospiti del Festival e Campus "Creuza de Mà", presso Carloforte, si sono riuniti ieri sra per leggere una lettera aperta per ... ansa.it
Cinema e inclusione si incontrano a Mestre: due cortometraggi per raccontare autonomia e fragilità Il cinema come spazio di espressione, crescita e incontro. È questo il filo conduttore dell’appuntamento in programma giovedì 22 gennaio 2026 alle ore 10.30, - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.