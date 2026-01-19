Il ciclo di conferenze-spettacolo “Narrar Stupendo” torna a Pisa il 19 gennaio 2026. Unisce narrazione orale, musica, prosa e immagini multimediali per condividere storie autentiche e profonde, lontane dalle tendenze del momento. Un’occasione per immergersi in un teatro di narrazione originale, pensato per appassionati di cultura e di storytelling, in un contesto sobrio e curato.

Pisa, 19 gennaio 2026 – Torna “Narrar Stupendo,” il ciclo di conferenze-spettacolo che unisce narrazione orale, musica, prosa e proiezioni multimediali per raccontare storie straordinarie, lontane dalle mode. Il ciclo, ideato e diretto da Fabiano Corsini, giunge alla sua terza edizione, dopo 14 appuntamenti sold out. “Narrar Stupendo” propone temi profondi e originali, interpretati da narratori di grande carisma: attori, docenti universitari e musicisti che trasformano il palcoscenico in un'esperienza unica, fatta di stupore e precarietà creativa. “Non sarà stupendo, ma sicuramente stupirà. I nostri spettacoli nascono dalla sensibilità di chi collabora con noi, scegliendo argomenti non banali, per offrire al pubblico qualcosa di diverso dai circuiti teatrali ordinari”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Torna “Narrar stupendo”: un “Teatro di narrazione come non si è mai visto”

