Torna la truffa del finto cup | sms fraudolenti che fanno leva su ansia e urgenza L’appello dell’Asl Toscana centro

Firenze, 19 gennaio 2026 – Truffe su truffe. E’ ancora una volta l’Azienda Usl Toscana centro a mettere in guardia i cittadini, dato che in queste settimane stanno nuovamente circolando sms fraudolenti che utilizzano in modo improprio il nome del Cup – Centro Unico di Prenotazione e che invitano i cittadini a richiamare numeri di telefono sconosciuti (o a tariffazione speciale) per presunte comunicazioni sanitarie urgenti. L’Asl precisa che l’azienda non invia mai messaggi di questo tipo e raccomanda di non rispondere e non effettuare alcuna chiamata, perché si tratta di tentativi di truffa. Il meccanismo è quello già noto delle truffe “a esca”: il messaggio fa leva su ansia e urgenza – una visita, un esame, una prenotazione da confermare – per spingere il destinatario a contattare un numero che genera costi elevati o apre la strada alla richiesta di dati personali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria ha diffuso un avviso per mettere in guardia i cittadini da recenti messaggi sms fraudolenti, che si spacciano per comunicazioni ufficiali del Cup. Questi tentativi di truffa sfruttano il nome del servizio sanitario per ingannare e raggirare gli utenti. È importante prestare attenzione a eventuali comunicazioni sospette e verificare sempre l’origine di messaggi di questo tipo.

