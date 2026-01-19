Torna a Napoli l’omaggio ai grandi maestri della musica partenopea con Micky Sepalone Angela Piaf e la Canta Napoli Band
Torna a Napoli l’omaggio ai grandi maestri della musica partenopea con Micky Sepalone, Angela Piaf e la Canta Napoli Band. Dopo il successo di precedenti eventi, tra cui il sold out al Maschio Angioino e le esibizioni all’interno di ‘L'Estate a Napoli’, la band ripropone un repertorio dedicato alle melodie che hanno fatto la storia della musica napoletana, offrendo un’interpretazione autentica e raffinata.
