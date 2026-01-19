Torino sterile Roma padrona | i numeri di un monologo tattico e tecnico

Nella ventunesima giornata di Serie A, la Roma ha conquistato una vittoria importante allo Stadio Olimpico contro il Torino, con il risultato di 0-2. La partita ha evidenziato le differenze tattiche e tecniche tra le due squadre, con i giallorossi che hanno saputo controllare il gioco fin dai primi minuti, dimostrando una gestione efficace del pallino del match.

La ventunesima giornata della Serie A consegna alla Roma una vittoria netta, uno 0-2 allo Stadio Olimpico Grande Torino, che fotografa con chiarezza la superiorità tecnica e territoriale dei giallorossi capaci di indirizzare la gara nella prima mezz’ora. I dati descrivono un monologo della squadra ospite: la Roma ha quasi doppiato il Torino nel numero di passaggi riusciti (481 contro 229) e ha dominato la trequarti avversaria con 133 passaggi riusciti nell’ultimo terzo di campo contro i soli 47 dei granata. La squadra di Baroni ha faticato enormemente a costruire gioco, registrando una precisione nei passaggi del 77%, troppo poca per impensierire una Roma precisa all’83%. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

