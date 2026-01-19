Torino-Roma 0-2 subito un super Malen | Gasperini torna a sorridere

Nel match tra Torino e Roma, i giallorossi si sono imposti per 2-0, grazie anche a un'ottima prestazione di Malen. La vittoria rappresenta un segnale positivo per Gasperini, che può affrontare con maggiore tranquillità le prossime partite. Gli acquisti recenti hanno contribuito a rinvigorire la squadra, evidenziando l'importanza di un mercato ben gestito per il rendimento sul campo.

Gasperini può stare un pochino più sereno, questo è certo. Il calciomercato ha dato sicuramente i suoi frutti e la freschezza dei nuovi lì davanti è un dato evidente in casa Roma. Prima, però, bisogna dare uno sguardo alla classifica. I giallorossi, infatti, con questa vittoria si trovano al quarto posto con 42 punti, a una sola lunghezza di distanza dal Napoli, a 4 dal Milan e a 7 dall’Inter. Insomma, si è trattato di un turno di campionato importante per la Roma che ha effettuato il sorpasso sulla Juventus. I bianconeri, infatti, sono caduti per 1-0 in terra sarda contro il Cagliari e i giallorossi, stavolta, non si sono fatti sfuggire l’occasione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Roma, Malen subito titolare contro il Torino: Gasperini si affida allo specialista

Roma, Malen sarà titolare contro il Torino, con Gasperini che si affida allo specialista. Domani il tecnico schiererà il nuovo attaccante, scelto per rinforzare l’attacco dopo varie alternative che non hanno dato i risultati sperati. L’olandese ha dichiarato di sentirsi più efficace come centravanti, portando nuove soluzioni offensive alla squadra.

Torino-Roma, probabili formazioni: torna Ndicka dal 1?. Gasperini lancia Malen?

Torino e Roma si preparano alla sfida di campionato, dopo aver interrotto la serie di vittorie consecutive. La Roma tenta di recuperare in casa, mentre il Torino punta a confermarsi in trasferta. Si attendono aggiornamenti sulle probabili formazioni, con possibili ritorni e inserimenti strategici, come Ndicka dal primo minuto e Malen in campo. Un appuntamento importante per entrambe le squadre, che cercano continuità dopo recenti risultati.

