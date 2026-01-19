Torino Montaruli Fdi su Askatasuna | Spero non venga riconsegnato a chi lo ha occupato

Montaruli di Fratelli d’Italia esprime preoccupazione riguardo alla possibile consegna dello stabile di Askatasuna alle persone che lo hanno occupato. La politica sottolinea l’importanza di evitare decisioni che possano compromettere la credibilità delle istituzioni e ribadisce l’importanza di mantenere un approccio equilibrato e rispettoso delle normative in materia di gestione degli immobili occupati.

“Auspico che l’amministrazione comunale non torni nell’idea malsana di consegnare lo stabile di Askatasuna, di fatto al di là dei garanti, alle persone che l’hanno occupato fino ad adesso, perché come i fatti hanno dimostrato lo stabile continuava ad essere occupato e quindi questo svilisce la credibilità di chiunque che aveva già fatto parte di quella bozza di accordo di continuare su quella strada”. Così Augusta Montaruli, vicecapogruppo di Fdi alla Camera, alla conferenza stampa di presentazione della nuova proposta di legge regionale sulla “Polizia Locale”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Fratelli d’Italia Massa e Carrara hanno espresso il loro sostegno alle sanzioni inflitte ai manifestanti che il 3 ottobre scorso hanno occupato i binari della stazione di Massa Centro. Ritengono che le misure siano giuste e proporzionate, sottolineando l’importanza di applicare regole uguali per tutti e di mantenere l’ordine pubblico in modo corretto.

