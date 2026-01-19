Torino Maurizio Marrone su Askatasuna | Preferiamo i giovani del servizio civile

Maurizio Marrone, su Askatasuna, sottolinea la preferenza per i giovani coinvolti nel servizio civile, evidenziando un approccio orientato alla costruttività. Critica inoltre l’utilizzo dell’università da parte di alcuni centri sociali, ritenuti violenti, che secondo Marrone intendono fomentare il caos. Questa posizione riflette un’attenzione alla tutela dell’ordine pubblico e al coinvolgimento responsabile dei giovani nel territorio di Torino.

“Hanno chiamato a raccolta utilizzando l’ università come una loro dependance tutti i centri sociali più violenti d’Italia che hanno già promesso proprio rivendicandolo che vengono a portare il caos”. Così Maurizio Marrone, assessore Regione Piemonte, alla conferenza stampa di presentazione della nuova proposta di legge regionale sulla “ Polizia Locale “. “Se sono questi i giovani che dovrebbero portare il loro contributo di volontariato ai quartieri come Vanchiglia, allora noi diciamo e credo la stragrande maggioranza dei torinesi dice anche no grazie noi preferiamo invece quei giovani del servizio civile nazionale o anche quello regionale (che abbiamo istituito noi) focalizzando il loro impegno nel contrasto alla droga alla spaccio e al degrado dei quartieri, perché quella è la gioventù sana che si rimbocca le maniche veramente per migliorare il livello di vita della propria comunità”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Servizio civile, opportunità per i giovani

In aumento le opportunità di Servizio Civile nelle Marche, con i posti disponibili che raddoppiano da 200 a 392 per i giovani tra i 18 e i 28 anni. Questa novità rappresenta un'importante occasione per i giovani della regione di partecipare attivamente a progetti di utilità sociale e di crescita personale.

