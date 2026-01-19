Topi si arrampicano sull’asta porta flebo di fianco al letto del malato | il video choc da un ospedale in India

In un ospedale pubblico in India, sono state registrate immagini che mostrano diversi topi che si arrampicano sull’asta porta flebo vicino al letto di un paziente. La scena evidenzia le problematiche igieniche e di sicurezza presenti in alcune strutture sanitarie pubbliche del paese. Questi episodi sollevano interrogativi sulla gestione degli ambienti ospedalieri e sull’importanza di migliorare le condizioni di igiene e sicurezza.

Almeno cinque topi che, uno dopo l’altro, si arrampicano in su e in giù lungo l’asta porta flebo. Sono le immagini scioccanti che arrivano da un ospedale pubblico dell’India. La clip è stata girata nel reparto di ortopedia del Gonda Medical College, nello stato dell’Uttar Pradesh: vicino ai ratti si possono vedere anche i pazienti stesi sui letti ospedalieri. Le immagini risalgono a pochi giorni fa e hanno generato panico e preoccupazione per il rischio legato all’igiene e alla sicurezza all’interno della struttura sanitaria. Dopo le immagini, circolate grazie a dei pazienti, la direzione sanitaria ha avviato una disinfestazione utilizzando prodotti specifici contro i roditori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Topi si arrampicano sull’asta porta flebo di fianco al letto del malato: il video choc da un ospedale in India Kevin Kampl si ritira dal calcio dopo la morte del fratello: resterà al fianco del padre malato

Kevin Kampl si ritira dal calcio dopo aver rescisso il contratto con il Lipsia. La decisione è stata presa in seguito al lutto per la perdita improvvisa del fratello, avvenuta a 51 anni, e alle condizioni di malattia del padre. La scelta riflette il desiderio di dedicarsi alla famiglia in un momento difficile, interrompendo così la carriera sportiva iniziata otto anni fa. Leggi anche: Abio per la pediatria: donati cinque porta flebo colorati all'ospedale di Sondrio Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. I rodenticidi non colpiscono solo i topi: avvelenano l’intera catena alimentare. - Barbagianni, poiane, falchi e volpi muoiono mangiando prede avvelenate - Anche cani e gatti rischiano l’avvelenamento secondario - Preferisci trappole meccaniche chiuse e sigill - facebook.com facebook

