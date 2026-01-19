Topi insetti o alimenti insicuri | chiesta la chiusura per 24 ristoranti bresciani

Nella provincia di Brescia, sono stati richiesti la chiusura di 24 ristoranti a causa di problemi di igiene e sicurezza alimentare, tra cui presenza di topi, insetti e alimenti non conformi. Queste situazioni evidenziano l'importanza di rispettare rigorosi standard di pulizia e controllo per garantire la tutela dei consumatori e la qualità delle strutture ristorative.

Topi che scorrazzano in cucina, scarafaggi tra scaffali e dispense, cibi scaduti pronti a finire nei piatti dei clienti. È tutt’altro che rassicurante il bilancio dei controlli effettuati nel 2025 dal Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (Nas) dei Carabinieri. Chiesta la chiusura di 24.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Topi e insetti negli archivi distaccati. Impianti da rifare in cancelleria civile

Il Tribunale di Monza dispone di diverse sedi distaccate, alcune di proprietà comunale e altre affittate, con costi annui vicini ai 700mila euro. Recenti segnalazioni evidenziano problemi di presenza di topi e insetti negli archivi distaccati, oltre a impianti da rifare nella cancelleria civile. Queste criticità richiedono interventi di manutenzione per garantire un ambiente di lavoro adeguato e sicuro.

Furti nel Salento: razzia di alimenti in un discount, incubo topi d’appartamento

Nel Salento, continuano i furti che interessano sia esercizi commerciali che abitazioni. Nella recente notte, un discount è stato oggetto di un furto di generi alimentari, seguendo un modello già riscontrato in altre zone della regione. La situazione evidenzia la necessità di aumentare la sorveglianza e adottare misure di prevenzione per tutelare cittadini e attività locali.

