Topi e scarafaggi in cucina | chiusi 7 ristoranti lecchesi

Sette ristoranti di Lecco sono stati chiusi a seguito di controlli sanitari che hanno riscontrato presenza di topi e scarafaggi nelle cucine. Le ispezioni hanno evidenziato condizioni igieniche precarie, con alimenti scaduti e ambienti contaminati. La tutela della salute pubblica resta prioritaria, e le autorità sanitarie continueranno a monitorare le attività di ristorazione per garantire standard adeguati di sicurezza e igiene.

Dì addio agli ospiti indesiderati! Con il nostro servizio di disinfestazione professionale, proteggi la tua casa o la tua attività da: Scarafaggi Topi Blatte Zanzare … e tanti altri infestanti! Affidati a noi per una soluzione sicura, efficace e garantita. La tua t facebook

In cella tra topi e scarafaggi. “Io, nell’acquario delle torture. Non potrò mai dimenticare” x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.