Topi e scarafaggi in cucina | chiusi 7 ristoranti lecchesi
Sette ristoranti di Lecco sono stati chiusi a seguito di controlli sanitari che hanno riscontrato presenza di topi e scarafaggi nelle cucine. Le ispezioni hanno evidenziato condizioni igieniche precarie, con alimenti scaduti e ambienti contaminati. La tutela della salute pubblica resta prioritaria, e le autorità sanitarie continueranno a monitorare le attività di ristorazione per garantire standard adeguati di sicurezza e igiene.
Roditori che scorrazzano tra pentole e fornelli, scarafaggi nascosti nelle dispense, alimenti scaduti pronti per essere serviti ai clienti. È un quadro preoccupante quello che emerge dai controlli effettuati nel 2025 dal Nucleo Antisofisticazioni e Sanità dei Carabinieri di Brescia, che ha.🔗 Leggi su Leccotoday.it
