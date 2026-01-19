Topi e insetti sequestrati 120 quintali di alimenti pericolosi in un anno | 16 chiusure in Bergamasca

Nel 2025, i Nas dei Carabinieri di Brescia hanno sequestrato 120 quintali di alimenti pericolosi e effettuato 16 chiusure di attività in Bergamasca, nell’ambito di controlli mirati a tutelare la sicurezza alimentare. Questo report evidenzia l’importanza di verifiche costanti per garantire prodotti sicuri e rispettosi delle normative, contribuendo alla salute dei consumatori e alla qualità del settore alimentare locale.

I DATI. È il bilancio di un anno di controlli serrati condotti daI Nas dei Carabinieri di Brescia nel 2025, con l’obiettivo di garantire la «sicurezza nel piatto» dei cittadini. Sedici le chiusure in provincia di Bergamo. Multe per 800mila euro e 120 quintali di alimenti sequestrati. È il bilancio di un anno di controlli serrati condotti dal Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (Nas) dei Carabinieri di Brescia nel 2025, con l’obiettivo di garantire la «sicurezza nel piatto» dei cittadini. Le attività ispettive hanno interessato l’intera filiera alimentare e il settore della ristorazione nelle province di Brescia, Bergamo, Lecco e Sondrio, facendo emergere un quadro diffuso di irregolarità. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Topi, insetti o alimenti insicuri: chiesta la chiusura per 24 ristoranti bresciani

Nella provincia di Brescia, sono stati richiesti la chiusura di 24 ristoranti a causa di problemi di igiene e sicurezza alimentare, tra cui presenza di topi, insetti e alimenti non conformi. Queste situazioni evidenziano l'importanza di rispettare rigorosi standard di pulizia e controllo per garantire la tutela dei consumatori e la qualità delle strutture ristorative.

