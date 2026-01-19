Venerdì scorso, il mondo della musica italiana ha detto addio a Tony Dallara, figura di spicco degli anni ’60, morto all’età di 89 anni. La notizia ha suscitato emozioni e riflessioni, anche alla luce di recenti aggiornamenti sulla salute dell’artista. Sua figlia ha condiviso lo sfogo sulle condizioni di Dallara in ospedale, evidenziando le difficoltà affrontate durante le festività.

Venerdì scorso il mondo della musica italiana ha perso Tony Dallara, icona degli anni ’60, all’età di 89 anni. Questa mattina, 19 gennaio, su Storie Italiane, Eleonora Daniele ha dedicato parte della trasmissione al ricordo dell’artista, collegandosi con la moglie e la figlia, quest’ultima protagonista di un duro sfogo che ha lasciato tutti senza parole. La figlia di Dallara ha raccontato i dettagli delle ultime settimane di vita del padre: «Si era rotto il femore, si era operato e stava recuperando. Poi è stato trasferito in una struttura per la riabilitazione e lì ha preso un virus. Ha avuto un problema respiratorio che ha fatto precipitare la situazione in pochissimo tempo, inaspettatamente». 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Tony Dallara, lo sfogo della figlia: «Papà si è aggravato in ospedale durante le feste, ci dicevano "ha 89 anni"». Eleonora Daniele sconvolta

Addio a Tony Dallara, morto a 89 anni: le cause della scomparsa dell’ultimo degli “urlatori”

Il mondo della musica italiana piange la scomparsa di Tony Dallara, noto come uno degli ultimi “urlatori” della canzone italiana. Dopo un peggioramento delle sue condizioni di salute, l’artista si è spento ieri, 16 gennaio 2026, all’età di 89 anni. La sua voce ha lasciato un’impronta duratura nel panorama musicale, contribuendo a definire un’epoca della musica italiana.

Tony Dallara ci lascia: il mito di “Come Prima” e “Romantica” muore a 89 anni

Tony Dallara, figura storica della musica italiana, ci lascia all’età di 89 anni. Celebre per brani come “Come Prima” e “Romantica”, ha contribuito a definire un’epoca e a innovare il panorama musicale nazionale. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per la cultura musicale italiana, lasciando un’eredità fatta di melodie senza tempo e interpretazioni autentiche.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Tony Dallara, lo sfogo della figlia: «Papà si è aggravato in ospedale durante le feste, ci dicevano "ha 89 anni"» - Venerdì scorso il mondo della musica italiana ha perso Tony Dallara, icona degli anni ’60, all’età di 89 anni. msn.com