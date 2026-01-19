Tomorrow’s Freedom proiezione e introduzione di Fadwa Barghouti

Il 20 gennaio al Cinema Adriano si terrà una doppia proiezione del documentario “Tomorrow's Freedom” di Georgia Scott e Sophia Scott. L’evento sarà introdotto da Fadwa Barghouti e rappresenta un’occasione per approfondire tematiche legate alla libertà e ai diritti umani. La serata mira a offrire uno sguardo riflessivo e informativo, nel rispetto delle sensibilità e delle prospettive di tutti i partecipanti.

Martedì 20 gennaio doppia proiezione al Cinema Adriano, del documentario "Tomorrow's Freedom" di Georfia Scott e Sophia Scott, con introduzione di Fadwa Barghouti. La serata apre la visita a Roma dell'avvocata e attivista da oltre 40 anni impegnata nella difesa dei diritti e oggi portavoce del marito. Figura centrale del racconto è Fadwa Barghouti, la serata è realizzata dalla Comunità Palestinese in Italia e dal comitato Free Marwan in collaborazione con Alice nella città. Una proiezione-evento per raccontare, attraverso il linguaggio del cinema documentario, oltre trent'anni di storia palestinese e una delle figure più controverse e simboliche del conflitto israelo-palestinese.

