Tombaccia annega nel traffico | Serve un nuovo sottopasso tra via Bologna e la Statale 16

Giovedì si è concluso il termine per inoltrare proposte al Piano urbanistico generale, con le richieste inviate dai quartieri al servizio urbanistica. Nel frattempo, si evidenzia la situazione del traffico in via Tombaccia, dove l’assenza di un sottopasso tra via Bologna e la Statale 16 causa congestioni e rallentamenti. La realizzazione di questa infrastruttura potrebbe contribuire a migliorare la viabilità e ridurre gli ingorghi nella zona.

Giovedì è stato l’ultimo giorno per inviare delle proposte al Piano urbanistico generale da parte dei quartieri scrivendo al servizio urbanistica. Dal Q9, Soria Tombaccia, in particolare è arrivata sul tavolo dell’assessore Andrea Nobili la proposta che vorrebbe evitare lunghi incolonnamenti di auto lungo la Statale 16, soprattutto in certi orari, nel tratto tra via Milano e Santa Maria delle Fabbrecce perché ad oggi manca un accesso alternativo al quartiere della Tombaccia. "L’ipotesi avanzata - spiega il presidente del Q9, Gabriele Angelini - prevede l’individuazione di un sottopassaggio che consenta un ingresso dalla SS16 verso l’area di via Bologna, valutando un tracciato sufficientemente distante dalle abitazioni per limitare l’impatto acustico e ambientale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tombaccia annega nel traffico: "Serve un nuovo sottopasso tra via Bologna e la Statale 16" Traffico in tilt sulla statale 16 a Fossacesia dopo la chiusura dell’A14

A Fossacesia si registrano rallentamenti sulla statale 16 a causa della chiusura dell’A14 in direzione nord, nel tratto di Val di Sangro. La sospensione del traffico è stata causata dalla recente rapina a un portavalori sull’A14 nei pressi di Ortona, determinando disagi alla circolazione locale. La situazione rimane sotto monitoraggio, con aggiornamenti attesi sulle eventuali riaperture e sulle misure adottate. Leggi anche: Weekend di Ognissanti, previsto traffico intenso sulla statale 16 e lungo la costa adriatica

