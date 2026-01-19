Toglieremo ai loro genitori i bambini rom che rubano

Il sottosegretario leghista Andrea Ostellari ha annunciato che, nel nuovo pacchetto sicurezza, sarà previsto il rimpatrio per i minori stranieri coinvolti in attività delinquenziali. Questa proposta mira a rafforzare le misure di controllo e sicurezza, affrontando il fenomeno in modo diretto. La questione, che coinvolge aspetti legali e sociali, rappresenta un tema di discussione tra le diverse sensibilità politiche e sociali del paese.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.