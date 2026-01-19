Toglieremo ai loro genitori i bambini rom che rubano
Il sottosegretario leghista Andrea Ostellari ha annunciato che, nel nuovo pacchetto sicurezza, sarà previsto il rimpatrio per i minori stranieri coinvolti in attività delinquenziali. Questa proposta mira a rafforzare le misure di controllo e sicurezza, affrontando il fenomeno in modo diretto. La questione, che coinvolge aspetti legali e sociali, rappresenta un tema di discussione tra le diverse sensibilità politiche e sociali del paese.
Il sottosegretario leghista Andrea Ostellari: «Nel pacchetto sicurezza introdurremo il rimpatrio per i minori stranieri che delinquono. Ancora più tutele per chi si difende a casa propria». «Introdurremo nel pacchetto sicurezza il rimpatrio assistito per i minori stranieri che delinquono. È una novità che servirà anche ad arginare il fenomeno delle baby gang. E se nei campi rom i bambini vengono mandati a rubare, invece di essere mandati a scuola, va applicato il protocollo che abbiamo adottato come governo contro le mafie: quei figli devono essere tolti ai genitori e messi sotto tutela». 🔗 Leggi su Laverita.info
Leggi anche: “Lasciate i bambini ai loro genitori”: 1.800 firme per salvare la famiglia che vive nei boschi in Abruzzo
Leggi anche: “Accanto” ai genitori separati e ai loro bambini in difficoltà: una dote di 1 milione e 400mila euro per la cura e la crescita dei figli
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.