TNA | L’ex star della WWE Johnny Dango Curtis si ritira a Genesis

Durante l’evento TNA Genesis 2026, si è conclusa la carriera di Johnny “Dango” Curtis, ex star della WWE. L’evento ha rappresentato un momento importante sia per la TNA che per il mondo del wrestling, segnando la fine di un percorso professionale significativo. Curtis ha lasciato il ring con un’eredità di dedizione e competenza, contribuendo a definire un’epoca dello sport.

Se da un lato TNA Genesis ha segnato l’inizio del 2026 della TNA, dall’altro ha segnato la fine della carriera di un pilastro del wrestling. Johnny Curtis, noto ai fan come Fandango, Dirty Dango, Dango e altri nomi, ha combattuto il suo ultimo incontro al Genesis, perdendo contro l’ex campione del mondo TNA Eddie Edwards. Johnny Curtis aveva scelto Edwards come suo ultimo avversario a novembre, quando i due membri del System si allenavano insieme sotto la guida di Killer Kowalski. La sconfitta segna la fine di una carriera lunga 27 anni. Curtis era noto soprattutto per il suo periodo in WWE, dove lottava come “Fandango”, dove sconfisse Chris Jericho al suo debutto a WrestleMania. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

RISULTATI: TNA Genesis 2026

La TNA Genesis 2026 si è svolta sabato notte al Curtis Culwell Center di Dallas, Texas. Questo evento ha segnato il debutto dell’era AMC per la promozione, offrendo uno spettacolo con incontri di alto livello e momenti significativi per il futuro della federazione. La serata ha rappresentato un punto di svolta importante, aprendo una nuova fase nella storia della TNA.

WWE: Natalya non si ritira, smentiti i rumor sull’addio della veterana

Recenti rumor avevano suggerito un possibile ritiro di Natalya dal wrestling professionistico e un suo impegno esclusivo nell’allenamento dei giovani talenti. Tuttavia, la wrestler canadese ha chiarito che non si tratta di un addio alle competizioni, confermando la propria presenza attiva nel roster WWE. Questa precisazione mette fine alle speculazioni e rassicura i fan sulla sua futura partecipazione alle attività del circuito.

