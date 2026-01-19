Tirocinio costituzionale

Il tirocinio costituzionale rappresenta un’importante occasione di approfondimento e formazione sul funzionamento della nostra Carta fondamentale. Questo percorso permette ai giovani di comprendere i principi e le strutture che regolano lo Stato italiano, contribuendo alla crescita di una cittadinanza consapevole e responsabile. Un’esperienza utile per chi desidera approfondire il ruolo delle istituzioni e il significato della legalità nel nostro Paese.

Dio ci scampi, e ci scampi pure sua santità laica Eugenio Scalfari, di cui si celebrano i fasti della sua creatura baluardo di Costituzione, di azzardarci a tirare per la toga di Primo Magistrato d'Italia Sergio Mattarella, e di appiccicargli una parte in commedia che non gli appartiene. Ma chissà se qualcuno, qualche assatanato del No al referendum, qualche giornale che stila liste di proscrizione degli "impresentabili del Sì", avrà la decenza e la buona creanza istituzionale di riportare con paluso le parole del capo dello Stato, nel saluto rivolto ai "magistrati ordinari in tirocinio" ricevuti al Quirinale.

Il Capo di Stato ai magistrati ordinari in tirocinio: "Autonomia e indipendenza della magistratura sono indiscutibili, per questo governo autonomo"

