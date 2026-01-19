Timothée Chalamet | Oggi tutti hanno paura di dire qualcosa spero che i giovani si rivedano in Marty Supreme

Timothée Chalamet ha condiviso riflessioni sulla paura di esprimersi oggi, sperando che i giovani si riconoscano in Marty Supreme. Ha inoltre parlato delle sequenze di ping pong, realizzate in collaborazione con Diego Schaaf e Wei Wang, noti per aver lavorato a film come Forrest Gump. Un approfondimento sul suo rapporto con il cinema e le sfide di interpretare personaggi complessi.

«Per le sequenze di ping pong ho lavorato con Diego Schaaf e sua moglie Wei Wang. Gli stessi di “Forrest Gump”. Le ho imparate come coreografie. È una strana danza aritmica». Timothée Chalamet, premiato con il Golden Globe per la sua prova, si è allenato per anni, tra un progetto e l'altro, prima di approdare sul set di “Marty Supreme”, il film di Josh Safdie dal 22 gennaio in sala – in cui interpreta Marty Mauser, giovane commesso di un negozio di scarpe con il sogno di diventare un campione di tennistavolo nella New York degli anni 50. Un obiettivo seguito con una folle determinazione, al punto da lasciare che la vita gli passi accanto. 🔗 Leggi su Leggo.it

Marty Supreme racconta la vita di Marty Reisman, icona del ping pong di New York, attraverso gli occhi del film diretto da Josh Safdie con Timothée Chalamet. Questa storia offre uno sguardo autentico sulla carriera e le sfide di un atleta che ha lasciato un segno nel mondo del gioco. Un racconto che combina passione sportiva e narrazione cinematografica, offrendo un'interessante prospettiva sulla figura di Marty Reisman.

