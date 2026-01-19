TIM nuovi ingressi nei Comitati | le nomine

Il consiglio di amministrazione di TIM ha annunciato modifiche nella composizione dei comitati, in seguito alle dimissioni di Umberto Paolucci, operative dal 1° gennaio 2026. Queste variazioni rientrano nelle iniziative di aggiornamento della governance aziendale, volte a garantire una gestione efficace e trasparente. Le nomine rappresentano un passo importante nel processo di rinnovamento strategico e organizzativo della società.

Il cda di TIM ha deliberato alcune variazioni della governance. Il Consiglio d’amministrazione ha cambiato la composizione dei comitati dopo le dimissioni di Umberto Paolucci, effettive dal primo gennaio 2026. Il board ha nominato Lorenzo Cavalaglio e Stefano Siragusa, rispettivamente membri del Comitato Nomine e Remunerazioni e del Comitato per le Parti Correlate. Inoltre sono stati scelti tre key manager. Sono Maria Enrica Danese, Alessandra Michelini e Sabina Strazzullo. La prima è direttrice Corporate Communications & Sustainability. La seconda è l’ad di Tesly. La terza è direttrice Public Affairs. 🔗 Leggi su Lettera43.it

