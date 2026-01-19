Tezenis che carattere Prova di forza dei gialloblù che espugnano Pistoia

La Tezenis Verona ha ottenuto una vittoria significativa sul campo dell’Estra Pistoia, con il punteggio di 67-81, nella partita di ieri, 18 gennaio. Un risultato che testimonia la solidità della squadra gialloblù e la sua capacità di affrontare sfide importanti in campionato.

Ieri, 18 gennaio, la Tezenis Verona ha espugnato il parquet dell'Estra Pistoia con il punteggio finale di 67-81. Privo di Zampini, coach Demis Cavina è riuscito a guidare i suoi ragazzi in una prestazione corale di alto livello, caratterizzata da una difesa asfissiante e da un attacco capace di trovare soluzioni diverse nei momenti cruciali della sfida. Il primo tempo è trascorso sui binari dell'equilibrio, con Tyrus McGee che ha risposto colpo su colpo alle iniziative dei padroni di casa, trascinati dai centimetri di Buva nel pitturato. Dopo un avvio incoraggiante che aveva visto Verona portarsi sul 9-16, Pistoia ha reagito chiudendo il primo quarto sotto di un solo punto prima di tentare la fuga nel secondo periodo, arrivando a toccare il massimo vantaggio di otto lunghezze sul 29-21.🔗 Leggi su Veronasera.it

