Test del carrello | Cosa dice di te la tua spesa?

Il modo in cui facciamo la spesa rivela aspetti della nostra personalità e delle nostre abitudini di vita. Dal comportamento al supermercato alle scelte quotidiane, ogni dettaglio può offrire uno sguardo su chi siamo. Il test del carrello permette di analizzare in modo semplice e oggettivo le proprie preferenze di acquisto, offrendo una riflessione utile per conoscere meglio se stessi attraverso le proprie abitudini di spesa.

Non importa quanti anni abbiamo, se siamo single, viviamo con un partner, abbiamo una famiglia o siamo qui solo per comprare due cose: quando entriamo al supermercato per fare la spesa (XS o XXL che sia), il nostro comportamento la dice lunga sul nostro carattere. È vero che, nelle grandi distribuzioni, tutto è studiato per farci acquistare di più, ma prima di ogni strategia di marketing conta la nostra attitudine a vivere ogni esperienza a seconda della nostro modo di pensare. Un gesto rivelatore di valori e timori. Insomma, anche se il modo in cui facciamo la spesa ci sembra un gesto apparentemente banale, è decisamente rivelatore. 🔗 Leggi su Dilei.it

Vertenza “test carrello”, Fisascat CISL Siena: "Sentenza importante per la dignità del lavoro" - La Fisascat CISL di Siena esprime soddisfazione e apprezzamento per l’esito della vertenza che ha visto protagonista la Filcams CGIL di Siena e il lavoratore Fabio Giomi, conclusasi con una sentenza f ... radiosienatv.it