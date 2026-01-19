Terza Commissione | insediamento e avvio dei lavori su sanità e attività sociali

La Terza Commissione ha ufficialmente iniziato i propri lavori, concentrandosi su temi di sanità, attività sociali e formative. Durante l’insediamento, i consiglieri hanno presentato i loro interventi, mentre l’ordine del giorno è stato definito per avviare le attività di approfondimento e discussione su queste importanti questioni.

La Terza Commissione si è insediata avviando i lavori su sanità, attività sociali e formative, con gli interventi dei consiglieri e l’ordine del giorno definito. Nel pomeriggio si è riunita per la prima volta la Terza Commissione del Consiglio regionale, competente in sanità, attività sociali e formative. L’insediamento rappresenta un passaggio essenziale nel percorso di piena operatività degli organismi consiliari, avviato in questi giorni con la definizione delle commissioni permanenti. La seduta, presieduta da Angelo Brutto, si è aperta alle ore 14:40 con le comunicazioni introduttive e la lettura di una nota trasmessa dal Presidente del Consiglio regionale. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

Oggi si è svolto l’insediamento della Terza Commissione, con l’avvio dei lavori su sanità e attività sociali. La Commissione proseguirà l’esame di temi rilevanti per il settore, contribuendo a un approfondimento serio e concreto delle questioni in agenda. L’insediamento si inserisce nel calendario delle commissioni consiliari, iniziato questa mattina con la Prima Commissione, e rappresenta un passo importante nel percorso di confronto e analisi delle politiche pubbliche.

L’insediamento della Prima Commissione segna l’avvio ufficiale dei lavori consiliari. Dopo l’elezione degli Uffici di presidenza, avvenuta prima della pausa natalizia, il Consiglio regionale procede con l’attuazione delle attività istituzionali. Questa fase rappresenta un passaggio fondamentale per l’organizzazione e il funzionamento delle commissioni, che svolgono un ruolo centrale nel processo decisionale e nell’esame delle questioni di interesse pubblico.

