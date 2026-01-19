Terrore al Rione Sanità | raffica di spari in strada due giovani feriti 19enne in fin di vita

Nella notte al Rione Sanità si è verificata una sparatoria che ha coinvolto due giovani, rimasti feriti mentre erano in scooter. Uno dei due, un 19enne, si trova in condizioni critiche. L’episodio evidenzia nuovamente la presenza di episodi di violenza armata nella zona, suscitando preoccupazione tra i residenti e le autorità locali. Le forze dell’ordine stanno indagando per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Terrore al Rione Sanità, dove nella notte tra sabato e domenica si è consumato l’ennesimo episodio di violenza armata: due giovanissimi sono rimasti feriti dopo essere stati raggiunti da colpi d’arma da fuoco mentre viaggiavano in scooter. Una scena drammatica, avvenuta in vico Lammatari, nel dedalo di stradine che costeggiano via Sanità. Una zona che negli ultimi anni è stata interessata da interventi di riqualificazione ed è diventata anche un attrattore turistico, ma che continua a fare i conti con bande di giovani armati e tensioni che ricordano dinamiche criminali. La moto imbocca vico Lammatari e proprio lì si scatena l’inferno: in strada c’è un gruppo di persone, presumibilmente in movimento su mezzi a due ruote, e improvvisamente partono i colpi. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

Nella zona della Sanità a Napoli, due giovani di 19 e 20 anni sono stati feriti durante un episodio di sparatoria avvenuto in strada. Uno dei due, un 19enne, si trova in condizioni critiche. L’evento ha generato preoccupazione tra la comunità locale, mentre le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per chiarire quanto accaduto.

Nella notte a Napoli, due giovani sono rimasti feriti in una sparatoria avvenuta nel Rione Sanità. Uno di loro, un 19enne colpito al torace, si trova in condizioni gravi in rianimazione all'Ospedale Pellegrini. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire l’accaduto e identificare i responsabili.

