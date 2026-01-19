terribile esplosione il boato in tutta la zona pompieri a sirene spiegate

Una forte esplosione ha scosso il centro di Castelfranco in Miscano, nel Beneventano, causando grande sconcerto tra i residenti di via Michelangelo Buonarroti. Sul luogo sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco, con sirene e mezzi di soccorso, per gestire la situazione e valutare i danni. La comunità si trova ora a fronteggiare le conseguenze di un episodio improvviso e preoccupante.

Un boato sordo ha squarciato il silenzio del pomeriggio a Castelfranco in Miscano, piccolo centro nel Beneventano, seminando il panico tra i residenti di via Michelangelo Buonarroti. Intorno alle 17:00 di oggi, lunedì 19 gennaio, un’abitazione situata al piano terra è stata sventrata da una violenta deflagrazione che ha fatto temere il peggio. All’interno dell’appartamento si trovava una donna di 92 anni, rimasta coinvolta nell’esplosione che ha letteralmente devastato i locali. Nonostante la forza d’urto del boato, che ha provocato ingenti danni strutturali alle pareti interne e agli arredi, il bilancio medico appare miracoloso rispetto alla potenziale gravità dell’evento. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

