Terribile esplosione il boato in tutta la zona | coinvolta una donna

Un’esplosione improvvisa ha scosso la zona, causando paura e disorientamento tra i residenti. L’evento si è verificato nel primo pomeriggio, con un forte boato che ha fatto vibrare le finestre e scatenato il panico tra i passanti. Tra le persone coinvolte, si segnala anche una donna. La comunità si sta mobilitando per capire le cause e assicurare assistenza alle persone colpite.

Prima il silenzio del pomeriggio, poi quel rumore secco, profondissimo. Le finestre che vibrano, i cani che iniziano ad abbaiare e la gente che esce in strada di corsa, col cuore in gola. In pochi istanti, la tranquillità di un piccolo paese si è trasformata in paura pura. A Castelfranco in Miscano, nel Beneventano, il pomeriggio di oggi, lunedì 19 gennaio, si è spaccato in due intorno alle 17. Un boato è rimbalzato per tutta la zona di via Michelangelo Buonarroti e nel giro di pochi minuti sono arrivate sirene, lampeggianti, curiosi affacciati ai balconi. Qualcosa di molto serio era appena successo al piano terra di una palazzina.

