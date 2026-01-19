Terremoto Prato | esonerato mister Venturi

Dopo il recente terremoto che ha colpito Prato, il club ha deciso di esonerare il mister Venturi. La squadra ha affrontato l'ultima partita contro lo Scandicci, conclusa con il risultato di 2-0 a favore degli ospiti. La decisione mira a rinnovare l'approccio tecnico e a favorire un nuovo percorso di crescita per la formazione pratese.

Scandicci 2 Prato 0 Scandicci (3-4-1-2): Fedele; Orselli (dal 56' Marchesini), Valentini, Biancon; Viligiardi, Guidelli, Valori, Chiaverini (dal 25' Mennini); Boganini (dall'87' Poli); Arrighini (dall'83' Russo), Mugelli (dal 56' Dodaro). A disposizione: Pepe, Andreucci, Tacconi, Grottelli. All. Taccola. Prato (4-3-1-2): Furghieri; Berizzi, Risaliti (dal 78' Rinaldini), Polvani, D'Orsi (dal 60' Zanon); Cesari, Fiorini (dal 57' Andreoli), Cela; Greselin (dal 64' Rossetti); Gioè (dal 70' Mencagli), Verde. A disposizione: Stomeo, Santarelli, Limberti, Boccardi. All. Venturi. Arbitro: Guiotto di Schio, coadiuvato dagli assistenti Monaco di Chieti e Ruocco di Brescia. Leggi anche: Mister Venturi applaude i suoi: "Prestazione davvero ottima" Prato, i dubbi di Venturi. Ciao anche a Settembrini

In casa Prato si assiste a nuovi cambiamenti con l'addio di Riccardo Iacopini e le recenti acquisizioni di Andrea Santarelli e Mattia Fiorini. Venturi esprime alcuni dubbi sulla direzione della squadra, mentre Settembrini si unisce alla discussione. Gli aggiornamenti sulle operazioni di mercato continuano a delineare il quadro della formazione pratese, in un momento di cambiamenti e riflessioni strategiche.

