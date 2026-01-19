Termovalorizzatore di Roma via libera definitivo | firmata l’ordinanza di Gualtieri

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha firmato l’ordinanza che ufficializza la conclusione positiva della Conferenza dei Servizi relativa al Termovalorizzatore della città. Questa decisione rappresenta un passaggio importante per il progetto, che mira a migliorare la gestione dei rifiuti e l’efficienza energetica nel territorio romano. La certificazione definitiva consente di procedere con le fasi successive dell’intervento, nel rispetto delle normative vigenti.

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, in qualità di Commissario straordinario di Governo per il Giubileo, ha firmato l’ordinanza che certifica la conclusione con esito positivo della Conferenza dei Servizi sul progetto del Termovalorizzatore di Roma. Con lo stesso provvedimento sono stati rilasciati il Paur (Provvedimento Autorizzatorio Unico RegionaleCommissariale), la Valutazione di Impatto Ambientale (Via) e l’ Autorizzazione Integrata Ambientale (Aia). Il nuovo impianto sorgerà all’interno del Parco delle Risorse Circolari e rappresenta un tassello centrale del futuro sistema integrato dei rifiuti della Capitale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Roma, dalla Conferenza dei servizi via libera al termovalorizzatore. Gualtieri: passo decisivo

Roma ha ottenuto il via libera dalla Conferenza dei servizi per il nuovo termovalorizzatore, segnando un passo importante nel percorso di gestione sostenibile dei rifiuti. Il sindaco Gualtieri sottolinea come questa decisione elimini la dipendenza da discariche esterne e da altre città europee, contribuendo a un sistema più autosufficiente e rispettoso dell’ambiente. La realizzazione del progetto rappresenta un cambiamento significativo per la gestione dei rifiuti nella Capitale.

