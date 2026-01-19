Tentato omicidio e incendio assolto 38enne

Raffaele Luciano, 38 anni di Montesarchio, è stato assolto dalle accuse di tentato omicidio e incendio. L’uomo, coinvolto in un procedimento giudiziario iniziato con rito abbreviato, era stato imputato per una serie di fatti risalenti a maggio 2024. La decisione della magistratura ha riconosciuto la sua innocenza, chiudendo così un caso che aveva suscitato attenzione nella comunità.

Assolto Raffaele Luciano, 38 anni di Montesarchio, finito a giudizio con rito abbreviato per una serie di gravi accuse legate a fatti avvenuti nel maggio 2024. Il gup Roberto Nuzzo ha pronunciato l'assoluzione, respingendo la richiesta di condanna avanzata dalla pubblica accusa. Il pm Marilia Capitanio aveva sollecitato una pena di 10 anni di reclusione, ma il giudice ha ritenuto non sufficientemente solido il quadro probatorio emerso nel procedimento abbreviato, discusso esclusivamente per Luciano, difeso dall'avvocato Fiorita Luciano. Le contestazioni riguardavano episodi che avevano portato inizialmente all'arresto dell'uomo, poi rimesso in libertà, e comprendevano accuse di tentato omicidio, incendio, rapina e minaccia, nell'ambito di un'indagine coordinata dal pm Giulio Barbato e condotta dai carabinieri.

